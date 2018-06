Украинская студия, которая сняла клип для Coldplay, получила престижную награду MTV

Об этом сообщает Громадське.

Церемония награждения, на которой премию ежегодно вручают исполнителям, клипы которых признаны лучшими, прошла 28 августа в Нью-Йорке.

Конкурентами клипа «Up & Up» в этой номинации были работы «Pillowtalk» от ZAYN, «Send My Love» от Адель, «Сan't Feel My Face» от The Weeknd.

По словам руководителя Gloria FX Сергея Машевського, большинство кадров создавали в Киеве совместно со студией Radioactive. Видеоряд проходил утверждение вокалиста Coldplay Криса Мартина.

В общем над клипом работали полтора месяца без выходных.

Ранее на официальном youtube-канале Coldplay появилось видео о том, как снимался клип «Up & Up».

Украинская студия работала над визуальными эффектами и занималась постпродакшном для клипов Канье Уэста, Мэрилина Мэнсона, Muse, Бритни Спирс, Игги Азалии, Дэвида Гетты и OneRepublic.