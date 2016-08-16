ВНО по английскому языку в следующем году еще не будет обязательным для выпускников

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, подводя итоги проведения внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации участников тестирования в 2016 году.

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По данным УЦОКО, по сравнению с прошлым годом, на 10% увеличилось количество желающих проходить ВНО по английскому языку, тогда как по другим предметам показатели регистрации уменьшились, например, по физике на 30%.

Так, английский для прохождения ВНО преимущественно выбирали выпускники из Киева (53,2%), Одесской (38,6%), Харьковской (38,1%) областей, а меньше всего - в Черновицкой (14,1%), Закарпатской (18,5%) и Ривненской (19,6%) областях.

На вопрос, станет ли в 2017 году английский язык обязательным предметом для всех участников ВНО и будет ли входить в тест аудирование, Карандий отметил, что эта тема еще будет обсуждаться в сентябре. «Фактически, уже приказ Министерства образования о внешнем независимом оценивании 2017 года подписан», - сказал он и добавил, что детали будут сообщены в сентябре.

При этом он добавил, что «английский язык не будет обязательным». «Но английский язык, результаты, будет засчитываться как государственная итоговая аттестация. Аудирование в следующем году не будет, планируется, что аудирование должно быть введено с 2018 года», - сказал директор УЦОКО.