Абитуриенты подали уже более миллиона заявлений в вузы - МОН

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что только за 18 июля 59,5 тыс. абитуриентов успели подать 192,4 тыс. заявлений.

В целом же на бакалавриат уже подали документы более 147 тыс. абитуриентов, что составляет около 55% от общего количества лиц, которые зарегистрировались на ВНО в этом году.

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"Количество зарегистрированных на ВНО – ориентировочная цифра для понимания того, сколько человек будет поступать в этом году в вузы. Понятно, что не все преодолели порог "сдал/не сдал" по нужным предметам. Кто сдавал ЗНО для себя и не собирался вступать. В конце концов, есть абитуриенты, которые в этом году поступают в вузы по квотам и не сдают ВНО – только вступительные испытания в выбранном университете. Таким образом, зарегистрированные в ВНО – не точная цифра для оценки количества желающих поступить на бакалавриат, но для общего понимания она подходит", - пояснил директор Департамента высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров.

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Также он отметил, что вступительная кампания этого года сохраняет положительную динамику по сравнению с прошлым годом, ведь даже несмотря на сокращение количества выпускников школ на 7%, по состоянию на сегодня большее количество абитуриентов успели подать документы по сравнению с аналогичным периодом вступительной кампании 2015 г.

Так, с помощью электронной формы подачи документов абитуриенты уже подали 724,9 тыс. заявлений. Из них 661,6 тыс. – заявления на бакалавриат, 57,9 тыс. – заявления на магистратуру, 53,3 тыс. – заявления на получение образовательно-квалификационного уровня "специалист". Почти 423,5 тыс. заявлений было подано в бумажной форме в приемные комиссии вузов.

Отмечается, что заявления на поступление в ВУЗ можно будет подавать еще 9 дней – до 18.00 27 июля.