Миссия ОБСЕ: джип Плотницкого взорвали самодельным устройством, заложенным у фонарного столба

Об этом говорится в сообщении СММ.

Отмечается, что представители миссии в 7:51 услышали взрыв, находясь примерно в 3,9 километра от него.

Они выехали на пересечение улиц Карпинского и Ватутина, однако место происшествия уже было оцеплено так называемой "полицией ЛНР".

С расстояния 15-30 метров представители СММ оценили, что взрыв, вероятно, был вызван самодельным взрывным устройством мощностью около 1 килограмма взрывчатки.

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Как отмечает миссия ОБСЕ, взрывчатка была заложена около или даже внутри столба уличного освещения. Взорванный джип марки Toyota Land Cruiser Prado стоял на обочине примерно в двух метрах от него.

Представители "полиции ЛНР" сообщили, что в результате взрыва было два пострадавших, но не сообщили ничего о них.

При этом представители миссии получили подтверждение от одного из лидеров "ЛНР" и представителя на переговорах в Минске Вячеслава Дейнего, что речь идет о Плотницком, однако тот в результате инцидента находится "в плохом состоянии и может принимать посетителей".

СММ заверяет, что будет отслеживать данную ситуацию и наблюдать за дальнейшим развитием событий.