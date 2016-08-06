Миссия ОБСЕ: джип Плотницкого взорвали самодельным устройством, заложенным у фонарного столба
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в посетили место сегодняшнего взрыва в Луганске, в результате которого был тяжело ранен лидер террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий.
Об этом говорится в сообщении СММ.
Отмечается, что представители миссии в 7:51 услышали взрыв, находясь примерно в 3,9 километра от него.
Они выехали на пересечение улиц Карпинского и Ватутина, однако место происшествия уже было оцеплено так называемой "полицией ЛНР".
С расстояния 15-30 метров представители СММ оценили, что взрыв, вероятно, был вызван самодельным взрывным устройством мощностью около 1 килограмма взрывчатки.
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Как отмечает миссия ОБСЕ, взрывчатка была заложена около или даже внутри столба уличного освещения. Взорванный джип марки Toyota Land Cruiser Prado стоял на обочине примерно в двух метрах от него.
Представители "полиции ЛНР" сообщили, что в результате взрыва было два пострадавших, но не сообщили ничего о них.
При этом представители миссии получили подтверждение от одного из лидеров "ЛНР" и представителя на переговорах в Минске Вячеслава Дейнего, что речь идет о Плотницком, однако тот в результате инцидента находится "в плохом состоянии и может принимать посетителей".
СММ заверяет, что будет отслеживать данную ситуацию и наблюдать за дальнейшим развитием событий.