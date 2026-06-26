Еще в одной соседней стране будет действовать упрощенный порядок получения гражданства Украины

Украинцы в Республике Молдова получат возможность приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отметив, что обсудила это решение с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну.
Она подчеркнула, что правительство включило Республику Молдову в перечень государств, на граждан которых распространяется этот механизм. По её словам, в этой стране проживает большая украинская община, и люди должны иметь более простой доступ к гражданству.
Свириденко подчеркивает, что следующая задача – сделать процедуру максимально удобной.
"Сегодня для получения гражданства необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины, но сделать это можно только в Украине. Работаем над возможностью дистанционной сдачи экзаменов", – сказала она.
При этом Свириденко добавила, что также необходимо урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий.
В Украине разрешили множественное гражданство
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон о множественном гражданстве 18 июня 2026 года, который вступил в силу только 16 января 2026 года.
На сегодняшний день Кабмин утвердил перечень государств, гражданство которых могут получить украинцы, а граждане этих стран – украинское.
Этот перечень будет расширяться. В то же время закон запрещает иметь российское, белорусское и гражданство других стран, признанных агрессорами или оккупантами, и не распространяется на граждан этих стран.