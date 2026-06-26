Еще в одной соседней стране будет действовать упрощенный порядок получения гражданства Украины

Свириденко отметила, что речь идет о Молдове, где проживает многочисленная украинская община.

Украинцы в Республике Молдова получат возможность приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отметив, что обсудила это решение с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну.

Она подчеркнула, что правительство включило Республику Молдову в перечень государств, на граждан которых распространяется этот механизм. По её словам, в этой стране проживает большая украинская община, и люди должны иметь более простой доступ к гражданству.

Свириденко подчеркивает, что следующая задача – сделать процедуру максимально удобной.

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"Сегодня для получения гражданства необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины, но сделать это можно только в Украине. Работаем над возможностью дистанционной сдачи экзаменов", – сказала она.

При этом Свириденко добавила, что также необходимо урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий.

В Украине разрешили множественное гражданство

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон о множественном гражданстве 18 июня 2026 года, который вступил в силу только 16 января 2026 года.

На сегодняшний день Кабмин утвердил перечень государств, гражданство которых могут получить украинцы, а граждане этих стран – украинское.

Этот перечень будет расширяться. В то же время закон запрещает иметь российское, белорусское и гражданство других стран, признанных агрессорами или оккупантами, и не распространяется на граждан этих стран.

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