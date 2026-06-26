Звезда 'Энолы Холмс' прокомментировал свою кандидатуру на роль нового Джеймса Бонда

Луис Партридж ответил, представлял ли когда-нибудь, что будет бороться за эту культовую роль.

Британский актёр и звезда фильма "Энола Холмс" Луис Партридж высказался о своей кандидатуре на роль нового Джеймса Бонда.

К слову, следующий фильм об агенте 007 сейчас находится в процессе поиска главного героя. По слухам, среди претендентов немало популярных актеров. В частности, Джейкоб Элорди, Харрис Дикинсон, Джек Лоуден, Каллум Тернер, Луис Партридж и многие другие. И пока главная интрига до сих пор не раскрыта, на днях 23-летний Партридж ответил в комментарии для издания Variety, представлял ли он, что его когда-нибудь будут рассматривать на эту роль.

"Нет, нет. По крайней мере, пока. Но об этом стоит помнить", – подчеркнул Луис.

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Журналисты добавили, что актер был бы заметномоложе Бонда, чем другие претенденты на эту роль. Однако Партридж обладал бы долгосрочным потенциалом, то есть участвовал бы в съемках несколько лет и просил бы меньший гонорар по сравнению с другими, уже более известными кандидатами.

Напомним, ранее Джордж Клуни назвал имя актера, подходящего на роль нового Джеймса Бонда. 65-летняя звезда фильмов "Билет в рай" и "Тринадцать друзей Оушена" убежден, что знает, кто идеально заменит Дэниела Крейга.

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