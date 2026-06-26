'К этому нужно готовиться': Буданов высказался об отношениях с Россией после войны

Отмечает, что самое важное сейчас – остановить войну.

Определенная территория нынешней России сохранится и будет граничить с Украиной и после войны, поэтому к этому нужно готовиться. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, общаясь со студентами Киево-Могилянской академии.

"Варианты бывают самые разные, но, в любом случае, определенная территория всегда будет граничить с нами. Скорее всего, всегда. К этому нужно готовиться", – сказал Буданов.

Он отметил, что сейчас в первую очередь нужно остановить войну.

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"Потому что преждевременно говорить о чем-то подобном, когда мы находимся в разгаре абсолютно конвенционной открытой войны", – сказал Буданов.

Он напомнил о Второй мировой войне, отметив, что в разгар войны у СССР с Германией экономических связей всё-таки не было.

"Нельзя говорить о том, какими будут отношения во время горячей фазы. Это просто некорректно", – отметил Буданов.

Война в Украине: перспективы

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите ЕС, что Украина хочет завершить войну с РФ до конца года.

Он отметил, что будущее Европы формируется благодаря обороне Украины, а лучшей гарантией безопасности для будущего блока станет предоставление Киеву ускоренного членства.

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