Эта ягода - суперфуд для сердца и глаз: она растет везде, но ее почти никто не ест

Наиболее полезна она в свежем виде, но варенье из нее тоже очень вкусное.

Эта сладкая ягода раньше росла почти в каждом саду и была любимым лакомством для детей. Это настоящий "суперфуд", богатый антиоксидантами и полезный для зрения. Однако сейчас она незаслуженно забыта, и ее почти никто не ест. Как пишет egeszsegkalauz.hu, речь идет о черной шелковице.

Поскольку плоды шелковицы очень мягкие и начинают портиться почти сразу после сбора, ее сбывает сложно найти на полках магазинов. Однако эти ягоды крайне полезны, и не случайно в традиционной китайской медицине шелковица почитается как тонизирующее средство для долголетия и жизненной силы.

В чем польза шелковицы

Шелковица богата мощными антиоксидантами, среди которых выделяются антоцианы и ресвератрол, отвечающий за защиту сердечно-сосудистой системы.

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Доказано, что регулярное употребление черной шелковицы приносит пользу организму в разных областях.

1. Защищает кровеносную систему. Очищает стенки кровеносных сосудов, помогает уменьшить отложение "плохого" (ЛПНП) холестерина и сохраняет эластичность кровеносных сосудов, тем самым способствуя поддержанию здорового кровяного давления.

2. Отлично подходит при анемии. Благодаря исключительно высокому содержанию железа шелковица активно способствует образованию красных кровяных клеток, тем самым помогая естественным образом бороться с усталостью.

3. Поддерживает диабетиков. Согласно исследованиям, эта ягода содержит соединения, замедляющие расщепление углеводов, тем самым способствуя стабилизации уровня сахара в крови.

4. Защищает кости. Содержащаяся в шелковице триада магния, кальция и витамина К является эффективным оружием в борьбе с остеопорозом в пожилом возрасте.

5. Защищает зрение. Благодаря высокому содержанию ретинола и антиоксидантов, она помогает поддерживать здоровье глаз в пожилом возрасте.

Как есть шелковицу

Лучше всего есть шелковицу свежей, сорванной с дерева, но ее также можно использовать как добавку для йогурта или каши. Из нее также получаются прекрасные джемы. Единственный недостаток – низкое содержание натурального пектина, поэтому, чтобы варенье идеально загустело, стоит добавить немного яблока во время варки. При этом обрезать мелкие плодоножки у шелковицы не нужно - они полностью уничтожаются во время варки и измельчения.

Шелковицу также можно замораживать и сушить. Сушеная шелковица больше всего напоминает сочный темный изюм. А если вы хотите немного побаловать себя, из нее можно приготовить превосходный домашний ликер, добавив качественный алкоголь и специи и выдержав несколько недель.

В выпечке шелковица – идеальная замена чернике или ежевике.

Кому следует соблюдать осторожность

Спелая шелковица, как правило, безопасна для большинства людей при умеренном употреблении. Однако в больших дозах – особенно при чувствительной пищеварительной системе – она может вызывать вздутие живота или диарею, поскольку содержат натуральные сахара и клетчатку.

В редких случаях могут возникать аллергические реакции, особенно у людей, чувствительных к шелковице, пыльце или другим ягодам.

Если у вас диабет, вам также следует осторожно включать ягоды в свой ежедневный рацион. Хотя некоторые исследования показали позитивное влияние определенных соединений в шелковице на уровень сахара в крови, это не заменяет медикаментозное лечение, диету или регулярный контроль уровня сахара в крови.

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