Ученые предлагают миллион долларов тому, кто сможет прочитать древние рукописи

На данный момент отсканировано около 45 свитков и фрагментов.

Международная команда исследователей впервые полностью прочитала древнеримский папирус, сгоревший во время извержения Везувия в 79 году нашей эры, пишет Hot News.

С помощью искусственного интеллекта и передовых методов сканирования учёные научились "виртуально разворачивать" обугленные свитки, не прикасаясь к ним. Это позволяет считывать текст послойно – без каких-либо физических повреждений артефактов.

Чтобы ускорить исследования, организаторы проекта объявили приз в миллион долларов для того, кто первым полностью расшифрует любой другой свиток из коллекции. Все данные, коды и модели уже опубликованы в открытом доступе.

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"Ещё год назад было бы нелепо, если бы кто-то из нас поверил, что полный список из сотен колонок текста можно прочитать полностью без навязчивых вмешательств", – отметил Брент Силз, профессор компьютерных наук Университета Кентукки и соучредитель проекта. – "Сегодня я показал вам, что это возможно".

На данный момент отсканировано около 45 свитков и фрагментов, однако более 600 нераскрытых рукописей до сих пор ждут своей очереди. Значительная часть виллы, где их нашли, вообще ещё не раскопана.

Среди новых материалов – 70 колонок текста из труда "О пороках, книга I" эпикурейского философа Филодема, а также почти полтора метра текста из документа III–II веков до нашей эры, который считается самым древним свитком коллекции.

Главный папиролог проекта Федерика Николарди объяснила революционность подхода:

"Даже с помощью самых эффективных методов, доступных для физического разворачивания свитков и их прочтения, они все равно подвергались повреждениям. Однако благодаря виртуальному разворачиванию нам больше не приходится выбирать между сохранением и прочтением этих уникальных артефактов. Мы можем сделать и то, и другое".

По её словам, прогресс ускоряется стремительно: всего за одну ночь исследователи смогли раскрыть целый свиток и получили около 140 новых колонок текста. "Буквально на глазах, как перед Везувием, что-то – или, точнее, всё – изменилось прошлой ночью", – подытожила она.

Другие открытия учёных

Ранее УНИАН сообщал, что в Египте археологи обнаружили древнее кладбище – с гробницами, высеченными прямо в скале, мумиями, амулетами и тысячами маленьких статуэток.

Главная находка – длинный папирус с заклинаниями, который египтяне клали к покойникам, чтобы помочь им в загробной жизни. Ученые называют такие тексты "Книгой мертвых". Свиток хорошо сохранился и, по разным оценкам, имеет длину от 13 до 18 метров.

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