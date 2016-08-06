"Состояние стабильное, характер донбасский": Захарченко озвучил свою теорию покушения на Плотницкого

Об этом пишет один из информационных ресурсов боевиков.

"Захарченко только что посетил своего коллегу в больнице", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПодрыв автомобиля главаря "ЛНР": травмы Плотницкого несовместимы с жизнью - разведка

"То, что Украина готовится к началу боевых действий - это правда, и сегодняшнее событие, в котором пострадали и с охраны ребята, и сам Игорь, - это лишнее тому подтверждение", - сказал Захарченко.

"Состояние стабильное. Уверен, что он выкарабкается, характер у него донбассовский", - заявил главарь "ДНР".

Вместе с тем, представитель так называемой "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко на брифинге в субботу заявил, что к покушению на Плотницкого имеют отношение диверсанты СБУ, прошедшие подготовку в Северодонецке.

Как сообщал УНИАН, сегодня бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев сообщил, что Плотницкий находится в больнице в тяжелом состоянии из-за подрыва автомобиля.

По сообщению российских СМИ, взрыв произошел утром в Луганске. Позже советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил информацию о покушении Плотницкого.

У боевиков поспешили возложить ответственность на "украинских диверсантов", однако пресс-секретарь Администрации президента Александр Мотузяник заявил в ходе сегодняшнего брифинга, что украинская сторона не причастна к покушению на Плотницкого.