"Состояние стабильное, характер донбасский": Захарченко озвучил свою теорию покушения на Плотницкого
Главарь "ДНР" Александр Захарченко считает покушение на главу "ЛНР" Игоря Плотницкого подтверждением того, что Украина готовится к боевым действиям.
Об этом пишет один из информационных ресурсов боевиков.
"Захарченко только что посетил своего коллегу в больнице", - говорится в сообщении.
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"То, что Украина готовится к началу боевых действий - это правда, и сегодняшнее событие, в котором пострадали и с охраны ребята, и сам Игорь, - это лишнее тому подтверждение", - сказал Захарченко.
"Состояние стабильное. Уверен, что он выкарабкается, характер у него донбассовский", - заявил главарь "ДНР".
Вместе с тем, представитель так называемой "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко на брифинге в субботу заявил, что к покушению на Плотницкого имеют отношение диверсанты СБУ, прошедшие подготовку в Северодонецке.
Как сообщал УНИАН, сегодня бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев сообщил, что Плотницкий находится в больнице в тяжелом состоянии из-за подрыва автомобиля.
По сообщению российских СМИ, взрыв произошел утром в Луганске. Позже советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил информацию о покушении Плотницкого.
У боевиков поспешили возложить ответственность на "украинских диверсантов", однако пресс-секретарь Администрации президента Александр Мотузяник заявил в ходе сегодняшнего брифинга, что украинская сторона не причастна к покушению на Плотницкого.