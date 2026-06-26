Из-за одного и того же нарушения пассажиров самолеты вынуждены разворачиваться: в чем опасность

Авиапассажирам рекомендуют быть осторожными с популярным гаджетом, который все чаще становится причиной инцидентов на борту самолетов, пишет The Mirror.
Речь идет о портативных зарядных устройствах и других устройствах с литиевыми батареями, которые пассажиры по ошибке кладут в сдаваемый багаж. Авиационные регуляторы предупреждают: риск возгорания таких аккумуляторов в настоящее время является одной из самых серьезных угроз безопасности полетов.
По данным Управления гражданской авиации Великобритании (CAA), количество случаев обнаружения устройств с литиевыми батареями в сдаваемом багаже почти удвоилось за год. В среднем пассажиры сейчас берут с собой около четырёх таких устройств на один рейс.
Литиевые батареи широко используются в смартфонах, ноутбуках, смарт-часах, вейпах и портативных зарядных устройствах. В случае неисправности они могут перегреваться и вызывать пожары, которые быстро распространяются и трудно тушить.
В прошлом году было зафиксировано почти 650 инцидентов, связанных с такими устройствами в сдаваемом багаже. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году. Отдельно выросло количество случаев перегрева или неисправностей – до 206.
Если возгорание происходит в салоне самолета, экипаж может быстро его обнаружить и ликвидировать. Однако пожар в грузовом отсеке, где хранится багаж, представляет гораздо большую угрозу, поскольку его могут заметить с опозданием, объясняют эксперты.
В CAA отмечают, что сейчас в среднем фиксируется около двух инцидентов с литиевыми батареями еженедельно, что приводит к задержкам рейсов и создает риски для безопасности.
Так, в прошлом месяце рейс easyJet был вынужден изменить маршрут из-за павербанка, который оказался в сдаваемом багаже. В октябре в соцсетях также распространялось видео пожара на борту самолета Air China.
Рекомендации для пассажиров
Авиационные власти напоминают о правилах безопасности:
- портативные зарядные устройства, смартфоны и вейпы необходимо брать только в ручную кладь;
- на одного пассажира разрешено не более двух внешних аккумуляторов;
- заряжать портативные зарядные устройства на борту самолета запрещено;
- ноутбуки следует полностью выключать, если их перевозят в зарегистрированном багаже.
Генеральный директор Airlines UK Тим Олдерслейд подчеркнул, что экипажи обучены реагировать на чрезвычайные ситуации, однако лучший способ избежать инцидентов – это их предотвращение еще на этапе упаковки багажа.
Инженер по безопасности продукции организации Electrical Safety First Джузеппе Капанна подчеркнул, что доступ к устройствам в багажном отсеке отсутствует, поэтому в случае неисправности последствия могут быть серьезными.
Он также добавил, что пассажирам важно брать в путешествие только сертифицированные и проверенные устройства, чтобы минимизировать риски во время полёта.
Ручная кладь
Напомним, Совет ЕС и Европейский парламент договорились сохранить для авиапассажиров право на бесплатную перевозку ручной клади и денежные компенсации за задержки рейсов. Ранее авиакомпании предупреждали, что введение более жестких правил в отношении компенсаций и финансовых обязательств неизбежно приведет к росту стоимости билетов. Однако европейские законодатели решили сохранить действующий уровень защиты прав пассажиров.
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