В Луганске подорвали автомобиль главы боевиков "ЛНР" Плотницкого - СМИ

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на так называемую "Народную милицию ЛНР".

"В Луганске сегодня произошел взрыв, пострадала машина главы ЛНР Игоря Плотницкого", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГлава СБУ прогнозирует "зачистку" главарей боевиков Захарченко и Плотницкого

По данным боевиков, на данный момент два человека находятся в больнице с ранениями.

Как сообщал УНИАН, ранее помощник президента России Владислав Сурков выразил уверенность, что главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий "проработают на своих постах" до окончания срока полномочий в 2018 году.