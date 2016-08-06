В Луганске подорвали автомобиль главы боевиков "ЛНР" Плотницкого - СМИ
10:05, 06 августа 2016Война
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В Луганске взорвана машина главы самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого, при этом пока уточняется, был ли в машине сам глава луганских боевиков.
Пострадал ли сам Плотницкий, пока не сообщают / Фото youtube.com
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на так называемую "Народную милицию ЛНР".
"В Луганске сегодня произошел взрыв, пострадала машина главы ЛНР Игоря Плотницкого", - говорится в сообщении.
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По данным боевиков, на данный момент два человека находятся в больнице с ранениями.
Как сообщал УНИАН, ранее помощник президента России Владислав Сурков выразил уверенность, что главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий "проработают на своих постах" до окончания срока полномочий в 2018 году.
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