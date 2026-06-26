Может ли змея укусить человека в воде: что говорят эксперты

В южных регионах водяную змею иногда ошибочно называют "шаховой гадюкой".

Во время летнего отдыха у рек, озер и водохранилищ люди нередко опасаются встречи со змеями в воде. Одно из распространенных опасений – что пресмыкающееся может подплыть и укусить человека прямо во время купания. В то же время специалисты подчеркивают: такие случаи крайне редки. Как рассказал "Телеграфу" герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак, змеи очень редко проявляют агрессию по отношению к человеку в водной среде.

По его словам, оказавшись в водоеме, пресмыкающиеся обычно заняты охотой и поиском пищи, а не взаимодействием с людьми.

Эксперт отмечает, что с технической точки зрения укус в воде возможен, ведь змеи там также охотятся – в частности, на мелкую рыбу. Однако подобные ситуации с участием человека практически не фиксировались.

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"Технически это возможно, потому что они в воде охотятся – те же водяные ужи там на бычка, на солнечного окуня, на любую мелкую рыбу. И этот укус происходит в воде. Но чтобы змея укусила человека в воде – я о таком не слышал", – отметил герпетолог.

Как отличить водяную узю от опасной змеи

Специалисты подчеркивают, что большинство змей, которых можно увидеть в водоемах, – это водяные ужи, не представляющие опасности для человека.

Их можно узнать по характерной оливковой окраске и пятнистому узору на теле, который часто напоминает шахматную доску. Из-за этого в южных регионах водяного ужа иногда ошибочно называют "шахматной гадюкой".

Если же змея встречается на берегу, её потенциальную опасность можно определить по окраске и другим внешним признакам, однако в большинстве случаев речь идёт именно о безопасных для человека ужах.

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