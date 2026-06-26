Вода в вашем стакане может быть старше Солнца: как это возможно

Унаследованная доля "межзвездной воды" составляет примерно от 30 до 50 процентов воды Солнечной системы.

Стакан воды выглядит как одна из самых обычных вещей в мире и, кажется, меет абсолютно земное происхождение. Однако на самом деле эта вода может иметь гораздо более древнее происхождение и быть старше Солнечной системы.

Как пишет spacedaily.com, в статье 2014 года в журнале Science утверждалось, что значительная часть водяного льда Солнечной системы, вероятно, была унаследована из межзвездного пространства, а не образовалась с нуля в диске вокруг молодого Солнца.

Главное доказательство связано с дейтерием, более тяжелой формой водорода. Большинство атомов водорода имеют один протон и ни одного нейтрона. Дейтерий имеет один протон и один нейтрон, что делает его примерно вдвое массивнее.

Видео дня

В очень холодных средах определенные реакции могут обогащать воду дейтерием. Такие условия характерны для плотных межзвездных молекулярных облаков.

Вода в Солнечной системе также содержит дейтериевое обогащение. Вопрос в том, где именно образовался этот след. Произошло ли это в молодой Солнечной системе внутри протопланетного диска, окружавшего новорожденное Солнце? Или же диск унаследовал водяной лед от родительского молекулярного облака Солнца, сохранив химические процессы, начавшиеся еще до существования Солнца?

Ученые провели испытания и выявили, что молодая солнечная туманность вряд ли могла самостоятельно произвести обогащение всей воды. То есть по крайней мере, часть воды должна была сохраниться с более ранней межзвездной фазы.

Солнце образовалось около 4,6 миллиарда лет назад в результате коллапса облака газа и пыли. При этом часть воды уже существовала в виде льда на пылевых частицах в межзвездном облаке, из которого образовались Солнце и планеты. Этот лед затем мог быть включен в кометы, астероиды, материал для формирования планет и, в конечном итоге, в Землю.

О каком количестве воды идет речь?

В публичных обзорах работы 2014 года часто указывается, что унаследованная доля составляет примерно от 30 до 50 процентов воды Солнечной системы. Этот диапазон следует рассматривать как оценку, полученную на основе модели, а не как точное измерение, применимое к любому отдельному глотку.

При этом ученые указывают: если формирование Солнечной системы было типичным, то обильные межзвездные льды могут быть доступны для многих молодых планетных систем. Это не означает, что планеты, подобные Земле, распространены или что вода автоматически порождает жизнь. Это означает, что исходный компонент – вода – может быть не редким случайным явлением на поздних стадиях формирования планет.

Ранее УНИАН рассказывал, что астрономы исследовали далекую радиогалактику TGSS J1530+1049, свет от которой путешествовал к Земле более 12 миллиардов лет. Проведенные наблюдения позволили изучить структуру её активного ядра и окружающей его среды.

Вас также могут заинтересовать новости: