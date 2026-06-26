Такси станут дороже: эксперты оценили, как вырастет цена поездки

Ценообразование в такси носит динамичный характер и зависит, прежде всего, от соотношения спроса и предложения.

Стоимость поездок на такси в Украине может вырасти из-за, в частности, цены на топливо и количества водителей на линии. Отдельно эксперты оценили влияние будущего налога на цифровые платформы, говорится в статье УНИАН.

По словам генерального менеджера Bolt в Украине Сергея Павлика, ценообразование в такси динамично и зависит прежде всего от баланса спроса и предложения в конкретный момент. На тариф влияют сразу несколько факторов: погодные условия, часы пик, воздушные тревоги, остановки общественного транспорта и общая ситуация в городе.

"Например, рост стоимости топлива в отдельные периоды и в отдельных городах влиял на поведение части водителей: из-за увеличения расходов они могли сокращать количество поездок или проводить меньше времени онлайн", – сказал генеральный менеджер Bolt.

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Таким образом, система автоматически реагирует на изменения баланса спроса и предложения, что и формирует конечную стоимость поездки.

Как налог на цифровые платформы повлияет на стоимость поездок

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов также подчеркнул, что на тариф влияет сразу целый ряд факторов, а роль будущего налога на цифровые платформы (так называемый налог на OLX) пока не стоит преувеличивать. Он отметил, что закладывать потенциальные 10% налога в стоимость поездок сейчас преждевременно, ведь закон должен вступить в силу только с 2027 года.

"Что действительно определяет цену поездки – это топливо и количество водителей на линии, а не этот закон. И здесь интересный момент с Ормузом. Мировая нефть и цена на нашей заправке живут своей жизнью. Нефть после пиковых значений этого года уже упала примерно на 20% на фоне ожиданий соглашения между США и Ираном, а наш А-95 за год, наоборот, подорожал: прошлым летом стоил около 59 грн, сейчас – под 76. Дизель – где-то 83 грн. Сети в июне даже немного снизили цены. То есть на цену на заправке больше влияют курс гривни и акциз, чем новости с Ближнего Востока", – отметил Беспалов.

В свою очередь координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман отметил, что "налог на OLX" может поднять цену поездки на 2-3%. По его мнению, дополнительные расходы по налогу будут распределены между платформами, водителями и конечными тарифами.

"Ожидаем подорожание услуг водителей с 2027 года на 2-3%. Это не критично", - добавил Гетман.

Налоги в Украине – последние новости

22 июня сообщалось, что после завершения военного положения в Украине должна состояться масштабная реформа налогообложения доходов физических лиц, частью которой станет изменение модели единого налога по польскому образцу.

Ранее народный депутат Даниил Гетманцев заявлял, что упрощенная система налогообложения должна существовать исключительно для малого бизнеса и не может быть системообразующей в стране, поскольку крупный и средний бизнес часто совершает преступления, маскируясь под малый бизнес с целью уклонения от уплаты налогов.

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