В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации

Оккупанты уже открыто признают, что не справляются с ситуацией.

Во временно оккупированном Крыму и городе Севастополь введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, ЧС введен сегодня с 13.00.

"Данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым в Севастополе, мы действуем синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений, и с вопросами восстановления ущерба, то есть данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвёмся", - сказал он.

Видео дня

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ситуация с энергообеспечением Крымского полуострова остаётся сложной.

"Ведём ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с Аксёновым договорились, что в наших регионах вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе", - отметил он.

Ситуация в Крыму после визита украинских дронов

Как сообщал УНИАН, в Крыму продолжают ощущаться последствия украинских ударов по военной и энергетической инфраструктуре. В Севастополе ввели отключения электроэнергии, по всему полуострову ограничили продажу топлива для населения, а детские летние лагеря временно закрыли.

Ситуация коснулась и топливного обеспечения. Подконтрольная России администрация Крыма объявила, что топливо временно будут продавать только государственным учреждениям.

В соцсетях жители полуострова массово жалуются на последствия ограничений. Таксист Александр обратился к главе оккупационной администрации Сергею Аксенову с вопросом, как теперь содержать семью.

В то же время командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди сообщил, что украинские дроны семь раз атаковали главную электроподстанцию Севастополя.

Вас также могут заинтересовать новости: