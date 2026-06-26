Названы 10 вещей, которые культурный человек никогда не сделает в ресторане

Даже если вы придерживаетесь правила "клиент всегда прав", это не отменяет элементарной вежливости.

Хотя посещение ресторанов давно стало привычной частью современной жизни, правила этикета за столом не утратили своей актуальности. Как пишет liked.hu, вежливое поведение в заведении – это не только вопрос хороших манер, но и проявление уважения к другим гостям и персоналу.

"Хотя дресс-код сегодня стал менее строгим, а рестораны стали частью повседневной жизни, одно осталось неизменным: важность ресторанного этикета. Правила этикета делают нашу жизнь более элегантной и культурной", – пишет издание.

Авторы публикации приводят десять типичных ошибок этикета, которых следует избегать при посещении заведений общественного питания:

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Самостоятельно занимать первый попавшийся свободный столик. Издание советует по возможности бронировать столик заранее или уточнять у официанта, есть ли свободные места. Это поможет избежать неловкой ситуации, когда столик уже зарезервирован для других гостей.

Заказывать значительно больше еды, чем ваши спутники. По правилам этикета желательно, чтобы объем заказа был примерно одинаковым у всех за столом. В противном случае может возникнуть неловкость, когда остальные уже закончили ужин и вынуждены ждать, пока другой человек доест свою порцию.

Начинать есть раньше других. Приступать к трапезе принято только после того, как все получили свои блюда. Исключением могут быть случаи, когда приготовление заказов занимает разное время и те, кто еще ждет, сами предлагают остальным не откладывать начало трапезы.

Использование салфеток не по назначению. Тканевую салфетку нужно класть на колени, тогда как бумажная предназначена для того, чтобы вытирать рот и руки. Если бумажной салфетки нет, тканевой можно лишь осторожно промокнуть губы или пальцы. Ею не следует вытирать лицо, заправлять её за воротник или за пояс, а также складывать на неё остатки еды.

Не оставлять чаевые. Хотя чаевые остаются добровольными, в большинстве стран это является рекомендуемой практикой. Если обслуживание понравилось, обычно оставляют около 10–15 % от суммы счета. В то же время автор напоминает, что в некоторых странах, в частности в Китае и Японии, такая традиция не распространена.

Класть использованную салфетку на тарелку. По окончании трапезы бумажную салфетку рекомендуется положить рядом с тарелкой, а не внутрь нее. Также, если что-то случайно упало на пол, не стоит самостоятельно искать предмет под столами – лучше обратиться за помощью к официанту.

Брать приправы с чужих столиков. Если на вашем столе нет соли, перца или другой нужной приправы, не следует самостоятельно брать их с соседнего столика. Правильнее попросить официанта принести необходимое.

Использовать личные приборы для общих блюд. Неэтично накладывать еду из общей тарелки собственной вилкой или использовать чужие столовые приборы. Лучше всего передать общее блюдо другим, чтобы каждый сам наложил себе нужное количество.

Пить через соломинку из стакана, стоящего на столе. По правилам этикета, напиток нужно взять в руки и поднести ко рту, а не наклоняться к нему, пока он остается на столе.

Отдвигать пустую тарелку. Издание также обращает внимание на то, что после окончания трапезы не следует отодвигать от себя тарелку. Кроме того, если вы пообедали раньше своего собеседника, не стоит отодвигать стул или начинать нетерпеливо ерзать, ведь это считается невежливым по отношению к человеку, который еще ест.

Другие советы по этикету

Как писал УНИАН, человек не может нравиться всем без исключения, но если окружение быстро дистанцируется, стоит пересмотреть собственные привычки. Эксперты по этикету называют токсичными такие модели поведения, как оправдание грубости словами "я просто такой", навязчивые политические дискуссии, отказ признавать ошибки, постоянная проверка телефона или перебивание собеседника.

Также негативно воспринимаются хронические опоздания, нежелательные советы, эгоцентризм в разговорах и грубость по отношению к работникам сферы услуг.

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