На Кировоградщине автомобиль с СБУшниками столкнулся с легковушкой: погибла семья из 3 человек (фото)

Об этом говорится в сообщении самой СБУ.

"Ужасная трагедия произошла на трассе Знаменка - Луганск - Изварино в районе села Пантаевка Александрийского района Кировоградской области. Автомобиль с сотрудниками СБ Украины, которые выполняли служебное задание, столкнулся с легковушкой. Семья из трех человек, находившаяся в этом автомобиле, погибла на месте", - сказано в нем.

Предварительно установлено, что сотрудник, который находился за рулем, не находился в состоянии алкогольного опьянения. Официальные результаты назначенной экспертизы поступят в ближайшее время и будут обнародованы СБУ.

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Трое правоохранителей по поручению следствия задержали и транспортировали в одно из областных управлений спецслужбы подозреваемого в контрабанде наркотиков. Сотрудники СБУ и задержанный наркоделец госпитализированы с травмами средней тяжести.

По факту совершения ДТП военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

"Служба безопасности Украины выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших. Глава СБУ дал поручение безотлагательно провести по данному факту служебную проверку. Служба безопасности будет всесторонне содействовать военной прокуратуре в объективном установлении всех обстоятельств трагедии", - заявляют в ведомстве.

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Как сообщает "Моя Александрия", автомобиль с ивано-франковскими СБУшниками двигался в направлении Кировограда. Навстречу, в направлении Александрии, шла бежевая "Славута" с жителями города Знаменка.

В результате лобового столкновения в "Славуте" погибли мужчина, женщина и мальчик возрастом около 3 месяцев. Двое сотрудников СБУ и задержанный, которые ехали в черной Skoda Octavia, получили травмы.