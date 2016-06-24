На Львовщине завершили расследование в отношении подозреваемого в контрабанде наркотиков на $5 миллионов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, 23 августа 2014 года обвиняемый, следуя автомобилем с территории Польши через пункт пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни, пытался переместить через государственную границу Украины 243 килограмма смолы каннабиса (гашиш), скрыв наркотики в специально оборудованном тайнике.

Впоследствии обвиняемый более года находился в розыске, так как скрывался от правоохранительных органов. В августе прошлого года его разыскали и задержали.

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Доказано, что наркотическое средство он приобрел накануне пересечения границы в Польше с целью его дальнейшего сбыта во Львовской области. Потенциальная стоимость изъятого наркотического средства на «черном рынке» составила 5 млн долларов США.

Злоумышленнику инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 УК Украины, которые наказываются лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.