При полном параде: мариупольский стрелок в форме моряка и с дробовиком в руках сдался полиции (фото, видео)

Об этом только что журналистам сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк, передает 0629.com.ua.

После длительных переговоров мужчина, как оказалось, бывший моряк, открыл дверь и вышел в белой рубашке и черных брюках - парадной морской форме, с дробовиком в руках, спустился по лестнице и сдался в руки полиции. Он был сильно пьян.

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Переговоры длились несколько часов. По словам Шкиряка, бывший моряк сейчас уже доставлен в полицию, где дает показания.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 263 незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В настоящее время в опасной квартире работают спасатели. Они ищут взрывоопасные предметы. К дому №16 пускают только жителей первого и третьего подъездов. Во второй подъезд, где и жил мужчина, пока никого не пускают.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе Донецкой области мужчина устроил перестрелку с полицейскими и бросил в них гранату, в результате чего один правоохранитель ранен. Нацполиция проверяет информацию о причастности мужчины к террористическим бандформированиям.