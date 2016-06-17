В Мариуполе мужчина забаррикадировался в квартире и устроил перестрелку с бросанием гранаты в полицию (фото)
15:48, 17 июня 2016Общество
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В Мариуполе Донецкой области мужчина устроил перестрелку с полицейскими и бросил в них гранату, в результате чего один милиционер получил ранения.
Стрелок забаррикадировался в квартире / Фото: 0629.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области.
Согласно сообщению, полицейские получили информацию, что в одной из пятиэтажек Мариуполя местный житель незаконно хранит оружие.
Правоохранители выехали по указанному адресу. «Согласно предварительной информации, нарушитель забаррикадировался в квартире. Впоследствии он начал перестрелку и бросил гранату в полицейских. В результате ранен один из правоохранителей», - говорится в сообщении.
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Личный состав полиции Донецкой области поднят по тревоге. Район, где продолжается спецоперация по задержанию вооруженного мужчины, окружен.
Фото: 0629.com.ua
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