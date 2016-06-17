В Мариуполе мужчина забаррикадировался в квартире и устроил перестрелку с бросанием гранаты в полицию (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Согласно сообщению, полицейские получили информацию, что в одной из пятиэтажек Мариуполя местный житель незаконно хранит оружие.

Правоохранители выехали по указанному адресу. «Согласно предварительной информации, нарушитель забаррикадировался в квартире. Впоследствии он начал перестрелку и бросил гранату в полицейских. В результате ранен один из правоохранителей», - говорится в сообщении.

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Личный состав полиции Донецкой области поднят по тревоге. Район, где продолжается спецоперация по задержанию вооруженного мужчины, окружен.