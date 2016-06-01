В Минобразования назвали три остро дефицитные специальности на рынке труда Украины

Как передает корреспондент УНИАН, на парламентских слушаниях “Профессиональное образование как составляющая обеспечения квалифицированного кадрового потенциала страны: проблемы и пути решения” она сообщила о запуске пилотного проекта по модернизации профессионально-технического образования.

По словам Гриневич, к концу 2016 года определены три приоритета из специальностей.

Читайте такжеВ МОН заверили, что абитуриентам из оккупированного Крыма не понадобится украинский паспорт

“У нас есть остро дефицитные специальности на рынке труда: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, монтажник санитарно-технических систем и оборудования и мастер по пошиву швейных изделий. Эта специальность будет организована на базе трех - швея, портной и закройщик”, - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, Гриневич объяснила значение модернизации содержания образования как одну из приоритетных задач министерства.