Гриневич: одна из приоритетных задач министерства - модернизация содержания образования

"Наше содержание образования безнадежно устарело. И сегодня весь цивилизованный мир готовит и наполняет содержание образования, чтобы это было образование для жизни, а не куча теоретической информации, которая все время умножается", - заявила министр в эфире телеканала ICTV, 23 мая.

По словам Лилии Гриневич, сегодня содержание образования должно ориентироваться на формирование ключевых умений и качеств человека 21 века. Это знание родного языка, знание двух иностранных языков, математическая грамотность, умение применить математику для решения повседневных задач. Кроме того, это еще умение работать в команде, критически мыслить.

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Как отметила министр образования, среди этого перечня есть и культурная компетентность, которая должна внедряться с первого класса, когда ребенок развивает свой эмоциональный интеллект, и продолжаться до полного получения общего среднего образования.

"Через правильные тексты, которые даются детям для чтения, через возможность на базе школы, участвовать в кружках и развивать те таланты, которые ребенку присущи", - добавила Лилия Гриневич.

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По ее словам, сегодня начата работа над новыми стандартами образования. В связи с этим, одна из важных задач министерства – научить учителей преподавать по будущим новым стандартам.

"Можно написать замечательное компетентное содержание, но если нет учителя, который умеет и понимает, каким образом это преподавать – реформа не происходит", - подчеркнула Лилия Гриневич.

Также отвечая на вопросы экспертов, министр напомнила об особом месте художественного образования в проекте закона "Об образовании".

Лилия Гриневич отметила, что в законопроекте внесены изменения в правила по присвоению ученых званий и научных степеней в художественном образовании. Ведь художник, который выставляет свои картины на престижных международных выставках, является признанным художником, но если не написал работу, которую фактически должны писать о его деле искусствоведы, не может получить ученое звание и быть профессором в художественной академии. По ее словам, такая норма была изменена, а в законопроекте внесены изменения относительно особенностей этого образования.

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"Я считаю, что сейчас в законе "Об образовании" мы достаточно полно выписали особенности художественного образования", - отметила Лилия Гриневич.

Кроме того, министр подчеркнула важность открытости деятельности Минобразования и готовность к сотрудничеству с общественностью. Лилия Гриневич напомнила, что для связи можно использовать все инструменты коммуникации: почтовые ящики, социальные сети.

"Мы всегда готовы объяснять каждые наши шаги", - резюмировала она.