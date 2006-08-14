Каждый из правительственных комитетов возглавит премьер или вице-премьер

Кабинет Министров Украины на своем заседании решил оптимизировать количество и структуру правительственных комитетов. В соответствии с постановлением правительства, количество правительственных комитетов сокращено с 7-ми до 5-ти. Согласно данному документу, каждый из правительственных комитетов будет закреплен за премьер-министром или соответствующими вице-премьер-министрами.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Так, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет возглавлять Правительственный комитет по вопросам правовой политики, обороны и европейской интеграции, а первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ будет руководить Правительственным комитетом по вопросам экономической политики. Правительственный комитет по вопросам развития отраслей экономики будет возглавлять вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК возглавил Правительственный комитет по вопросам региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК - Правительственный комитет по гуманитарным и социальным вопросам.

Утвержден также график проведения правительственных комитетов. В частности, по понедельникам в первой половине дня будет проводиться заседание Правительственного комитета по вопросам региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а во второй - по вопросам развития отраслей экономики. Каждый четверг в первой половине дня будет заседать Правительственный комитет по вопросам экономической политики, а во второй половине - Правительственный комитет по вопросам правовой политики, обороны и европейской интеграции. Заседания Правительственного комитета по гуманитарным и социальным вопросам будут проходить по пятницам утром.