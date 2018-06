Ирландские букмекеры начали принимать ставки на победу Украины или РФ на Евровидении

Букмекеры назвали соответствующую линию ставок Crimea River ("Крымская река"). Российский певец Сергей Лазарев и украинская певица Джамала считаются фаворитами конкурса, отмечает Би-би-си.

Кроме того, в рамках Евровидения вне конкурсной программы выступит американский певец Джастин Тимберлейк, одна из самых известных песен которого называется Cry Me a River.

Конкурс Евровидение в этом году проходит в Швеции. В нем принимают участие артисты из 42 стран. Российский певец Сергей Лазарев уже выступил с песней You Are the Only One в первом полуфинале и вышел в финал.

Джамала с песней "1944" о депортации крымских татар выступит сегодня вечером во втором полуфинале. Ожидается, что она также выйдет в финал, который состоится 14 мая.