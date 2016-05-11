Джамала назвала своего главного соперника на Евровидении-2016

Об этом она сказала в Стокгольме, передает "Крым.Реалии".

"Главным соперником считаю себя на сцене, потому что у меня очень эмоциональная песня. Она очень отличается музыкой, смыслом от всех, которые мы здесь сейчас услышим", – объяснила певица.

По ее словам, сегодня миру нужны послания с призывом жить в любви и мире.

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"Я настроена на то, чтобы оставить что-то в сердце каждого европейца, который будет смотреть Евровидение. Это будет победа, когда я пойму, что я своим творчеством, своим словом прикоснулась к людям", – сказала Джамала.

"В этом году конкурс покажет, если это просто шоу, то победит человек "Х", а если конкурс песни – победит песня "1944", – считает артистка.

Как сообщал УНИАН, Джамала победила в национальном отборе на участие в Евровидении-2016 по итогам зрительского и судейского голосования с песней "1944" о трагедии крымскотатарского народа.

Кроме того, украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая представляет Украину в этом году на международном песенном конкурсе Евровидение, накануне полуфиналов, по последним ставкам букмекеров, находится среди основных претендентов на победу.

Так, Джамала находится на втором месте среди потенциальных победителей конкурса. Больше всего шансов на победу, считают букмекеры, у представителя России Сергея Лазарева. Также в пятерке лидеров Амир Хаддад из Франции, Франс из Швеции и Деми Им из Австралии.

Напомним, Евровидение-2016 проходит в Стокгольме. 10 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса. Джамала выступит за право участия в финале конкурса во втором полуфинале 12 мая.