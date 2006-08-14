Бойко ”уломал” нефтетрейдеров

В Министерстве топлива и энергетики Украины в субботу, 12 августа, состоялось совещание, в ходе которого нефтетрейдеры и министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО обсудили вопросы стабилизации цен на нефтепродукты в стране. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, в совещании приняли участие представители крупнейших нефтяных компаний - ЗАО «Укртатнафта», ООО «ТНК-ВР Украина», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ООО «НК «Альянс-Украина», ОАО «Укрнафта», ООО «Альфа-нафта», ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» и ОАО «НПК «Галичина».

По итогам совещания нефтетрейдеры согласились ввести на своих АЗС до конца недели самоограничение цен на бензин А-95 в размере 4,7 грн. за литр и на дизтопливо - в размере 4,1 грн. за литр. При этом аграриям нефтепродукты будут продавать по цене ниже 4 грн. за литр.

Также источник сообщил, что меморандум, который планируется подписать в пятницу, 18 августа, между премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и нефтетрейдерами, скорее всего, не будет содержать конкретных цифр.

Напомним, что по данным НТЦ «Психея», составляющего Информационную Систему реального времени «RealТЭК», с 31 июля по 7 августа 2006 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,73-5,47% (в среднем на 3,4%). Наибольшую динамику роста демонстрирует самый «социальный» бензин - А-76, который за неделю подорожал на 5,47% или на 0,20 грн./литр - до 3,81 грн./литр. Бензины А-92, А-95 и А-98 за неделю подорожали в среднем на 15 коп. за литр - до 4,15 грн./литр, 4,43 грн./литр и 5,00 грн./литр соответственно. Дизельное топливо подорожало меньше всего - за прошедшую неделю цена выросла на 7 коп./литр - до 4,03 грн./литр.

На сегодня два (Херсонский и Одесский) из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов находятся на реконструкции.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. (в розничных ценах) в год. Украина за год потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и др.