В Украину вернулась жара

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 11-16°; в восточной и южной частях ночью 19-24°, днем 30-35°, местами 36-38°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 16-17 августа - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в южных, восточных и Днепропетровской области ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 26-31°, в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской областях местами до 35°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 24-29°, 17 августа в западных и центральных областях местами до 31°.

18-20 августа - без осадков, только днем 18 августа в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-20°, днем 25-31°, в южной и восточной частях ночью 19-24°, днем 32-36°.

21-23 августа - преимущественно без осадков, только 21 августа в северных, западных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 12-17°, на юге и востоке до 21°, днем 20-25°; в южной части ночью 14-20°, днем 24-29°.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°, по области ночью 13-18°, днем 23-28°.

16-17 августа - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

18-19 августа - без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.