Харьковчанин продавал на рынке свыше 4 тыс. компьютерных вирусов

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области совместно с представителями отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали 24-летнего харьковчанина, который на одном из специализированных рынков занимался реализацией и сбытом компьютерных вирусных программ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре УСБУ, эти программы предназначались для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей и сетей электросвязи, в частности, «вирусов», «системных червей», «троянских» программ общим количеством свыше 4 тыс. единиц.

Следственным отделом УСБУ в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Украины («распространение и сбыт вредных программных и технических средств для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей связи»).