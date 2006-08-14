Янукович берется погасить все задолженности по зарплатам до конца года

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министрам погасить до конца текущего года задолженность по зарплатам в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета Министров.

«В этом году мы должны, Николай Янович, с этим вопросом покончить и забыть о нем навсегда», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к первому вице-премьер-министру Украины, министру финансов Украины Николаю АЗАРОВУ.

«Это вопрос приоритетный для всех министерств и ведомств», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 мая этого года долги по зарплатам во всех отраслях экономики Украины составляли 1,1 млрд. грн.