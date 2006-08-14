Почему подсел ”Нафтогаз”?

Теперешнее сложное финансовое положение НАК «Нафтогаз Украины» вызвано существенным уменьшением объемов продаж природного газа вследствие прихода на украинский рынок компании «Укргаз-Энерго» и запоздалым повышением тарифов. Такое мнение высказал УНИАН аналитик компании Concorde Capital Владимир НЕСТЕРЕНКО.

«Существенную долю газового рынка в текущем году заняла компания «Укргаз-Энерго», совместное предприятие «Нафтогаза» и «РосУкрЭнерго», вследствие чего «Нафтогаз» сможет обеспечить только около 60% объема потребления газа. В этом году большая часть продаж придется на население и коммунальные предприятия, поскольку тарифы для них выросли только в мае-июле. «Нафтогаз» также сейчас лишен возможности реэкспорта газа. Все это может повлиять на возможности «Нафтогаза» по обслуживанию его долговых обязательств», - сказал В.НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, финансовый результат «Нафтогаза» в 2006 году, скорее всего, будет отрицательным, хотя последние повышения тарифов должны улучшить финансово-экономические показатели компании во второй половине т.г. и, возможно, следующий год компания закончит с прибылью.

«Хотя финансовое положение «Нафтогаза» действительно слабее, чем в прошлом году, мы считаем, что заявление первого вице-премьера - министра финансов Украины Николая АЗАРОВА о банкротстве компании было излишне эмоциональным и, скорее всего, не соответствует действительности», - отметил В.НЕСТЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале августа первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ заявил о намерении правительства «разобраться, почему НАК «Нафтогаз Украины», который еще полтора года назад был очень прибыльным и эффективным предприятием, практически стал банкротом».

Сегодня в Киеве министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО представил коллективу «Нафтогаза» нового председателя Правления компании Владимира ШЕЛУДЧЕНКО и зачитал соответствующее постановление правительства.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2005 году НАК «Нафтогаз Украины» увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5,1%, по сравнению с 2004 годом, до 4,0 млн. тонн, а также увеличила добычу природного газа на 1,2%, по сравнению с 2004 годом, до 19,18 млрд. кубометров.

2 февраля т.г. НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «Укргаз-Энерго» для поставок газа в Украину. Создание этого СП предусматривала договоренность от 4 января 2006 года между НАК « Нафтогаз Украины » и ОАО «Газпром» относительно поставок российского газа в Украину.

ЗАО «Укргаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.