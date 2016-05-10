Брат Ахметова, экс-депутат Колесников, сын Азарова: стало известно, кто еще "засветился" в "Панамских архивах"

Об этом свидетельствуют обнародованные 9 мая "Панамские документы", передает ТСН.

На сайте Международного консорциума журналистов-расследователей говорится, что компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Кроме Колесникова и брата Ахметова, бенефициарами компании указаны еще семь человек, среди которых жена экс-нардепа и сын бывшего "водочного короля Донбасса" Михаила Ляшко.

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На сына бывшего премьер-министра Николая Азарова Алексея зарегистрировано 26 оффшорных фирм. Все эти фирмы были зарегистрированы в один день – 28 сентября 2012 года. Отметим, что тогда его отец занимал должность премьера.

Также указано, что глава Администрации президента Борис Ложкин с 2006 года владеет оффшорной компанией. Кроме того, в "Панамских архивах" присутствует Олег Свинарчук, который связан с оффшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Олег Свинарчук - так зовут бизнес-партнера президента Украины Петра Порошенко. Свинарчук и Порошенко владели автомобильной корпорацией "Богдан", пока будущий президент в 2009 году не продал свою долю бизнес-партнеру. Отметим, что в 2014 году Свинарчук сменил фамилию на Гладковский.

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Ранее УНИАН сообщал, что международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 9 мая опубликовал базу данных с информацией о более чем 214 тысяч оффшорных компаний с "Панамского архива".