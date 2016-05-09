Опубликованы данные о 214 тысячах офшорах с "панамского архива"

Интерактивная база данных позволяет найти имя владельца офшоров и связанных с ним компаний. В описании компаний указывается, в какой юрисдикции они были зарегистрированы и активны ли до сих пор, , передает Дождь.

В уже существующую базу данных об офшорах добавили более 214 тысяч офшорных компаний в 21 юрисдикции. Всего в базе — данные о более 320 тысяч компаний.

В базе данных содержится информация о более 360 тысячах человек и компаний, связанных с офшорными структурами.

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Непосредственно материалы из числа 11,5 млн документов, попавших в распоряжение ICIJ, не публикуются — в обнародованной базе можно лишь выяснить имена верифицированных расследователями владельцев офшоров и связи между различными компаниями.

На сайте размещена информация о 643 граждан Украины и 469 компаний, связанных с Украиной.

Помимо новой информации об офшорах, обнародованной в воскресенье, база данных содержит сведения о 100 тыс. офшорных компаний, которые были опубликованы ICIJ еще в 2013 году, добавляет РБК. Этот массив данных содержит информацию о компаниях, зарегистрированных в юрисдикциях Британских Виргинских островов, Сингапура и Островов Кука в 1980-2010 годах. В этом массиве содержались данные о 2229 россиянах, связанных с офшорами.

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На этом видео рассказывается, как пользоваться базой:

Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обещал 9 мая опубликовать интерактивную базу данных с информацией из "панамского архива" о 200 тысячах офшорных компаний.

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Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года международный пул журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

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Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.