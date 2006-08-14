Сегодня православные отмечают Медовый Спас

Сегодня все православные отмечают Медовый Спас.

Спас (сокращенная форма от слова Спаситель, Иисус Христос), это три летних праздника, посвященных Христу: Медовый Спас, Яблочный Спас и Спас на холсте (в народе, Ореховый Спас).

Этот праздник был установлен в IX веке в Константинополе: каждый год часть Животворящего Креста, который хранился в домовой церкви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления болезней. Первый день августа был выбран именно потому, что в этом самом жарком месяце особенно распространялись болезни, люди же прикладывались к Кресту, на котором был распят Христос, пили освященную им воду и получали долгожданное здоровье, пишет РИА "Новости".

По древнему обычаю верующие приносят в храмы мед для освящения. Традиция эта связана с древним установлением - первый урожай приносить Богу и только после этого потреблять самим.

По народным верованиям, сегодня завершается лето.

В церковь люди идут с букетами полевых трав и цветов. Освященные чабрец, мята, мак должны простоять дома целый год.

В Медовый Спас впервые можно попробовать освященный мед. Фрукты освящаются на Преображение Господне (Яблочный Спас) – 19 августа.

С Медового Спаса начинается Успенский пост. Продолжаться он будет две недели. Успенский пост - самый короткий, но строгий почти как Великий пост. Пост предваряет праздник Успения Божией Матери.