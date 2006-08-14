Сегодня ночью в квартире на первом этаже дома по Оболонскому проспекту в Киеве в результате пожара погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, очаг пожара находился в комнате – горел диван, на котором лежал пожилой мужчина. В метре от него ближе к выходу сидела женщина. Оба они погибли, задохнувшись угарным газом.

За последние четыре дня в Киеве на пожарах погибло три человека, а с начала года - 29 киевлян. Еще 71 человек получил травмы и ожоги разной степени тяжести.