Украина должна прекратить военное сотрудничество с Россией по программам НАТО - эксперт

Об этом на пресс-конференции «Разрыв кооперационных связей с РФ в военно-технической сфере. Есть ли альтернатива для ОПК Украины?» сообщил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь.

По словам эксперта Украина и Россия продолжают сотрудничество по программе SALIS по перевозкам сверхтяжелых и крупногабаритных грузов в интересах альянса.

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"Вспомним программу SALIS, это достаточно парадоксальная в нынешних условиях программа, где участвуют Россия и Украина, которые выполняют полеты на самолетах АН-124 в интересах НАТО. То есть в условиях, когда Россия ведет войну против Украины, а НАТО ввело санкции против России, Россия и Украина являются партнерами в программе, которая выполняет свои задачи в рамках НАТО", - сказал эксперт.

По его словам, Украина должна инициировать прекращения данной программы в таком формате и предложить альянсу новое сотрудничество, но без участия России.

"Здесь Украина имеет очень большой арсенал возможностей, один из них - это просто заявить о выходе из этой программы и переподписать договор с НАТО напрямую, без участия российских компаний", - сказал Самусь.

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По его мнению, Украина может самостоятельно выполнять данную программу, поскольку имеет необходимое количество самолетов. Также он отметил, что именно "Антонов" является разработчиком этого самолета, и у него есть все права на модернизацию, ремонт, сопровождение этих самолетов, а у России этого нет.

"То есть Россия не может без Украины участвовать в SALIS, а Украина может. Наш Центр исследований армии, конверсии и разоружения призывает задуматься над этим вопросом, поскольку в июле будет саммит НАТО, возможно этот вопрос стоит поднять и украинской власти в переговорах с партнерами по НАТО", - отметил Самусь.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году, после аннексии Крыма российскими войсками, украинское правительство полностью приостановило отгрузки в Россию товаров военного назначения, а 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко полностью запретил любое сотрудничество с РФ в сфере военно-промышленного комплекса.

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Тем не менее, по данным Стокгольмского международного института исследования мира, Украина в прошлом году экспортировала в Россию товаров военного назначения на сумму 72 млн долл. Общий экспорт оружия Украины в разные страны в прошлом году составил 323 млн долл., что в два раза меньше, чем в 2014 году.

По данным Государственной службы экспортного контроля, Украина в 2015 году не продавала России оружие и товары военного назначения.