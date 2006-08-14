Стороны бахчисарайского конфликта договорились о компромиссе

Противоборствующие стороны в конфликте вокруг местного рынка в Бахчисарае сумели договориться о компромиссе. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рефат ЧУБАРОВ.

По его словам, длительные переговоры, продолжавшиеся в воскресенье с 14:00 до 19:00 дали положительный результат. В них приняли участие спикер крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО, премьер-министр автономии Виктор ПЛАКИДА, председатель меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, руководители силовых структур, а также глава Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми УМЕРОВ.

Крымские власти согласились с некоторыми изменениями подписать текст соглашения, предложенный 11 августа главой Меджлиса Мустафой ДЖЕМИЛЕВЫМ в ходе встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Документ предусматривает закрытие рынка до 11 сентября. До этого времени территорию будут патрулировать правоохранительные органы, кроме того, для присмотра за рынком планируется организовать общественный совет из нескольких десятков человек.

Как сообщал УНИАН, крымские татары требуют перенести Бахчисарайский рынок, мотивируя это тем, что он занимает территорию мусульманского кладбища "Азиз". Дирекция рынка заявляла о том, что не намерена идти на уступки крымским татарам.

8 июля этого года в Бахчисарае произошла массовая драка славян и крымских татар, в которой пострадало несколько человек.

12 августа в Бахчисарае произошла драка между торговцами и крымскими татарами. По данным милиции, в столкновении приняли участие по 300 человек с каждой стороны.

Еще 21 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО попросил крымскую власть проинформировать его о решении ряда проблем на полуострове, среди которых - конфликт вокруг Бахчисарайского рынка.