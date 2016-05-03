В Одессе обстреляли журналистов местного телеканала: все подробности происшествия (фото, видео)

Журналист получил ранения головы и спины. Два оператора – с переломами, говорится в сюжете ТСН.

Два оператора и один журналист сейчас в больнице. Их жизнь в безопасности, но ранения довольно серьезные. Нападение полностью зафиксировали камеры видеонаблюдения возле офиса телеканала.

Трое неизвестных подъехали на легковушке "Хонда" к офису телеканала, вызвали одного из сотрудников и после непродолжительной перепалки начали его бить. На подмогу коллеге подскочили еще двое ребят, но и нападающим на помощь пришел третий – с помповым ружьем и начал стрелять в упор. Журналисты успели записать номер машины, на которой скрылись нападавшие.

Связано ли нападение непосредственно с журналистской деятельностью, на канале не говорят.

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"Это неважно, с какой деятельностью это связано. Скажите, пожалуйста, нужно ли выяснять отношения кулаками с применением помпового ружья? Это не решение вопроса, сейчас причина вполне не важна. Это нападение на людей, стрельба среди белого дня и это нападение на журналистов", – говорит генеральный директор телекомпании "7 канал" Виктор Малышев.

Впрочем, в полиции говорят, что спор произошел из-за отснятого видео. Полиция сейчас объявила в Одесской области план "Перехват".

"На месте происшествия было установлено, что съемочная группа "7 канала" делала сюжет об автостоянке. Какой возник у них конфликт – еще неизвестно. Когда будут задержаны эти люди, мы сможем точно сказать. Как видите, здесь есть дробь гильзы от помпового ружья, машина уехала", – говорит заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Виктор Вдовин.

Все трое пострадавших работников канала сейчас в больнице. Их еще обследуют, но предварительная информация об их состоянии такая.

"Поступила первая приблизительная информация. Сергей Бандур – два пулевых ранения: одно в спину, второе – в ухо. Сейчас его более детально обследуют. Алексей Сорокин – скорее всего, перелом челюсти, сильная травма глаза, сотрясение мозга. Дмитрий Бондаренко – скорее всего, перелом носовой перегородки", – рассказал гендиректор телекомпании "7 канал" Виктор Малышев.

Полиция уже установила, на кого зарегистрирован автомобиль нападавших. Их поиски продолжаются до сих пор.

Полиция пока не подтверждает обнародованную в СМИ информацию о задержании злоумышленников.