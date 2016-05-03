В Одессе неизвестные обстреляли журналистов местного телеканала (фоторепортаж, видео)

Всего нападавших было трое — один из них стрелял из помпового ружья, говорится на сайте канала.

Он попал в плечо и голову журналисту, остальные двое били двух операторов.

Отмечается, что нападавшие передвигаются по городу на автомобиле Honda с госномерами ВН 4152 НВ.

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На данный момент известно, что у одного оператора перелом стенки гайморовой пазухи, у второго — перелом носа и предварительно сотрясение мозга, а у журналиста — пулевые ранения головы и спины.

Как видно по видео с камер наблюдения, Honda подъехала к телеканалу в 16:04, оттуда вышли люди в спортивной одежде и направились к журналистам. В 16:06 началась потасовка, затем сразу стрельба. Причем, чтобы выстрелить, неизвестный подошел практически вплотную.