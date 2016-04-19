Рада намерена легализовать частных детективов

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №3726 в первом чтении проголосовал 231 народный депутат из 332, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект состоит из 22 статей, объединенных в 8 разделов, которые, кроме общих, заключительных и переходных положений, определяют и регламентируют, в частности, виды и правовой статус субъектов частной детективной (розыскной) деятельности.

Кроме того, речь идет о процедуре выдачи свидетельств о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельностью; видах детективных услуг, которые могут предоставляться субъектами частной детективной (розыскной) деятельности, правах и обязанностях этих субъектов; вопросах подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность.

Также в законопроекте говорится о процедуре получения разрешения на приобретение, хранение и применение специальных средств и условиях их применения, а также осуществления контроля за деятельностью субъектов частной детективной (розыскной) деятельности.

Отмечается, что в большинстве стран мира частная детективная (розыскная) деятельность признана на государственном уровне, урегулирована законами и оптимально используется для увеличения возможности граждан и юридических лиц в защите своих законных прав и интересов.

"В Украине на сегодняшний день такой вид деятельности официально не признан, а потому и не нашел пока своего законодательного урегулирования, хотя фактически частной детективной (розыскной) деятельностью давно и плодотворно занимаются не только физические лица, но и юридические", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что по неофициальным данным, сейчас во всех регионах Украины работает несколько тысяч частных детективов и детективных агентств.