Перед задержанием одесский судья-стрелок пытался порезать себе вены

Перед задержанием он пытался порезать себе вены. Его охраняют детективы НАБУ, передает ТСН.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах судья-стрелок порезал себе вены. О состоянии Алексея Бурана пока ничего не известно.

Удалось выяснить, что сообщником судьи был еще один человек и якобы он задержан. Речь идет якобы о заместителе председателя суда.

Сейчас подробности задержания не раскрывают. Известно лишь, что проводили операцию специалисты из Киева.

В антикоррупционном бюро обещают рассказать об этом уже после 15 часов.

В районном суде, где работает Алексей Буран, сообщают, что накануне в суде проводили следственные действия. "Вчера проводили следственные действия, я принимал в них участие, и меня предупредили, что я не имею права распространять информацию", - говорит председатель Малиновского райсуда Леонид Личман.

Известно также, что НАБУ обратится в Верховную Раду Украины с просьбой об увольнении судьи. В то же время председатель Совета судей Украины уже осудила методы и действия работников НАБУ, которые привели к попытке самоубийства подозреваемого.

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Сегодня УНИАН сообщал, что Буран, скрывшись от правоохранителей, закрылся в доме и отстреливался.

"Насколько известно, занимается задержанием СБУ", - сказал источник, добавив, что проверяется информация о причастности к получению взятки заместителя председателя Малиновского суда.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины УНИАН не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт задержания судьи.

Проводятся следственные действия и решается вопрос о применении меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 29 марта детективы НАБУ и полиция разоблачили одного из судей Малиновского районного суда Одессы на получении взятки в 500 тыс. грн.

По данным пресс-центра НАБУ, деньги судья требовал через посредника для вынесения судебного решения в гражданском деле о взыскании долга. При проведении следственных действий судья оказал сопротивление детективам НАБУ, стреляя на поражение. После этого оставил оружие и, воспользовавшись статусом "неприкосновенности судьи", скрылся с места происшествия.

По данному факту НАБУ открыло уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).