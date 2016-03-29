НАБУ не смогло задержать на полумиллионной взятке судью: тот сбежал, отстреливаясь
21:34, 29 марта 2016Общество
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Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил президенту Петру Порошенко о неудачной операции по задержанию судьи, пойманного на крупной взятке.
НАБУ не смогло задержать судью, открывшего огонь / Фото УНИАН
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
"Директор Национального антикоррупционного бюро сообщил президенту о спецоперации по задержанию судьи, который получил взятку в размере 500 тысяч гривень", - написал он.
По словам Цеголко, при этом судья открыл огонь из огнестрельного оружия и, пользуясь иммунитетом, сбежал.
"Президент поручил СБУ принять все меры для его задержания", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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