НАБУ не смогло задержать на полумиллионной взятке судью: тот сбежал, отстреливаясь

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Директор Национального антикоррупционного бюро сообщил президенту о спецоперации по задержанию судьи, который получил взятку в размере 500 тысяч гривень", - написал он.

По словам Цеголко, при этом судья открыл огонь из огнестрельного оружия и, пользуясь иммунитетом, сбежал.

"Президент поручил СБУ принять все меры для его задержания", - добавил пресс-секретарь главы государства.

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