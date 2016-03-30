НАБУ установило место нахождения сбежавшего при задержании судьи

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

"В настоящее время сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой установлено место нахождения судьи Малиновского районного суда Одессы, который применил огнестрельное оружие против детективов НАБУ", - говорится в сообщении.

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В НАБУ добавили, что сейчас ведутся следственные действия и решается вопрос о применении меры пресечения.

У доповнення до попереднього повiдомлення!На даний час працівниками Національного антикорупційного бюро України та Спе... Posted by НАБУ on Tuesday, March 29, 2016

Как сообщал УНИАН ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал президенту Петру Порошенко о неудачной операции по задержанию судьи, пойманного на взятке в 500 тысяч гривень.