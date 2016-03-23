СБУ задержала еще одного подельника Януковича, причастного к завладению Сухолучьем

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным следствия, Бабыкин был одним из сообщников экс-президента Украины Виктора Януковича в завладении землями Сухолучья и занимал руководящую должность в обществе с ограниченной ответственностью "Киевуниверсалсервис", которое за счет средств, полученных преступным путем, обслуживало резиденцию Межигорье.

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Бабыкин доставлен в Генеральную прокуратуру Украины для проведения следственных действий.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года сотрудники СБУ задержали троих людей, которые помогали Януковичу завладеть землями в Межигорье и Сухолучье: бывшего директора ООО "Дом Лесника" Юрия Булаву в Сухолучье; экс-заместителя руководителя Государственного управления делами времен президентства Виктора Януковича Василия Гулыка и Геннадия Герасименко, который был директором ООО "Мединвесттрейд". Этому предприятию передавали государственный комплекс "Межигорье", что было одним из этапов сделки по присвоению резиденции Януковичем.