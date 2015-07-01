ГПУ подготовила Януковичу подозрение в завладении "Сухолучьем"

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, сообщение о подозрении составлены "бывшим президенту Януковичу, председателю Киевской областной государственной администрации Вере Ульянченко, директору Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства Н. Гордийчуку, помощнику премьер-министра Украины (2007 год) М. Коломийцу, директору ООО «Дом Лесника» Ю. Булаве, директору ООО «Киевуниверсалсервис» В. Гулику, гражданину А. Файницкому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса Украины, по факту незаконного завладения с использованием служебного положения государственным имуществом в особо крупном размере, а именно - принадлежащим государству земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолучского сельского совета Вышгородского района Киевской области".

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В Генпрокуратуре отметили, что общая площадь этого участка, известного как охотничьи угодья «Сухолучье», составляет 17,48 га, а его стоимость - более 22 млн грн.