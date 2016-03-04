В Крыму оккупанты не дают провести акции в честь Шевченко и рассылают "предупреждения" - активист

Об этом "Крым.Реалии" сообщил активист Леонид Кузьмин.

По его словам, это связано с запретом на проведение митинга ко дню рождения украинского поэта Тараса Шевченко в Симферополе, который активисты получили накануне.

«Для них это стандартная практика. Хотя это и не совсем законно, так как в этом предостережении человека по факту подозревают в нарушении законодательства, когда человек еще не успел ничего совершить», – отметил Кузьмин.

Произошедшее представителя крымского Украинского культурного центра расценил как метод давления российских оккупантов.

Официальная информация оккупационных властей в Крыму по данному поводу отсутствует.

Читайте такжеАктивисты перекрыли Майдан портретами Небесной Сотни (фоторепортаж)

В Симферополе не разрешили активистам Украинского культурного центра проводить 9 марта митинг, посвященный украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко.

В 2015 году симферопольские активисты хотели провести митинг у бюста Кобзарю, но отказали им в этом. Акцию перенесли в Гагаринский парк, куда пришло около пятидесяти человек, почти все с украинской символикой. Кто-то повязал на одежду желто-синюю ленточку, кто-то держал в руке флажок. Как только митинг начался, был развернут большой крымскотатарский флаг, а слева и справа от него - два украинских. На одном было написано «Крим – це Україна», а на втором – «Україна – це Крим». Акция закончилась задержанием полицией проукраинских активистов, а затем судебными разбирательствами.

Читайте такжеЕвросоюз не должен закрывать двери перед Украиной - госсекретарь президента Польши

"Суды" вынесли наказание за использование украинской атрибутики – наличие желто-синих флагов и ленточек на упомянутой акции и назначили обязательные работы продолжительностью 40 часов каждому. После апелляций некоторым обязательные работы заменили штрафами.