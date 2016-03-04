Минобразования рассчитывает на создание в 2016 году около 100 опорных школ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей журналистам во время посещения школы в Вишневом (Киевская область).

"Всего мы рассчитываем на создание местными общинами около 100 школ", - сказал он.

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Заместитель министра уточнил, что решение о создании опорной школы на базе действующей средней должны будут принимать местные общины, после чего такие школы смогут получить грантовое финансирование от государства.

Хобзей напомнил, что на это правительство выделило около 200 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Минобразования намерено создать опорные школы (школы-хабы) с филиалами в каждой объединенной территориальной громаде.

В декабре 2015 года правительство поручило областным государственным администрациям определить школы для создания на их основе опорных школ и выделило на это 200 млн грн.