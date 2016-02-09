Минобразования планирует привлечь международных доноров для финансирования процесса создания опорных школ
Министерство образования и науки Украины намерено привлечь средства международных доноров для финансирования процесса создания сети опорных школ в регионах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр образования и науки Сергей Квит.
«Мы работаем с донорами и инвесторами (для привлечения средств)», - сказал министр.
Квит отметил, что переговоры ведутся со Всемирным банком, правительством Германии и Агентством США по международному развитию (USAID).
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По его словам, возможность получения средств на создание и укомплектование опорных школ достаточно высокая, поскольку подобным образом создавались такие школы и в других странах, например, в Молдове.
Квит добавил, что правительство на создание опорных школ предусмотрело в госбюджете 200 млн грн.
Справка УНИАН. Опорные школы будут создаваться в рамках децентрализации образования и оптимизации сети учебных заведений.
Планируется, что опорные школы будут выбраны по определенным критериям, а другие школы, которые находятся поблизости, – их филиалами.