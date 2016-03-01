Статус участника боевых действий уже получили более 126,7 тысяч военных

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Алексей Чернобай.

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Он также отметил, что только за прошедшую неделю такой статус получили около 6 тыс. военнослужащих и работников ВСУ.

«За прошедшую неделю комиссии Министерства обороны и ВСУ по рассмотрению вопросов определения гражданам статуса участника боевых действий предоставили этот статус около 6 тысячам военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в АТО», - сообщил он.