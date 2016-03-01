Статус участника боевых действий уже получили более 126,7 тысяч военных
10:12, 01 марта 2016Общество
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На сегодняшний день статус участника боевых действий уже получили 126 тыс. 731 военнослужащий и работник Вооруженных сил Украины (ВСУ).
За прошедшую неделю такой статус получили около 6 тыс. военнослужащих / Фото УНИАН
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Алексей Чернобай.
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Он также отметил, что только за прошедшую неделю такой статус получили около 6 тыс. военнослужащих и работников ВСУ.
«За прошедшую неделю комиссии Министерства обороны и ВСУ по рассмотрению вопросов определения гражданам статуса участника боевых действий предоставили этот статус около 6 тысячам военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в АТО», - сообщил он.
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