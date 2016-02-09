Статус участника боевых действий получили уже более 108 тысяч военных

На сегодняшний день статус участника боевых действий уже получили 108 тыс. 465 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир.

«Только за прошедшую неделю комиссии Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по рассмотрению вопросов назначения гражданам статуса участника боевых действий предоставили этот статус 411 военнослужащим и работникам Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в АТО», - сообщила она.

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Кушнир также сообщила, что продолжаются выплаты денежных вознаграждений военнослужащим ВСУ, которые принимают участие в антитеррористической операции.

«На сегодняшний день более чем 23,5 тысячам защитников Родины выплачено вознаграждений на общую сумму, превышающую 106 миллионов гривен», - подчеркнула Кушнир.

По ее словам, в том числе 51 военнослужащий получил почти 780 тыс. грн за уничтоженную военную технику противника, 1 тыс. 368 бойцов — около 4 млн 300 тыс. грн за выполнение боевых задач в составе подразделений и более 22 тыс. бойцов — 101 млн грн за непосредственное участие в боевых действиях.

Еще более 5 млн 700 тыс. грн, по ее словам, будет выплачено 1,5 тыс. бойцам за участие в боевых действиях АТО в ближайшее время.

В то же время, как отметила Кушнир, не во всех воинских частях командование относится к обеспечению выплат денежных вознаграждений подчиненным с должным вниманием. Она сообщила, что по этому поводу руководство Минобороны осуществит организационные, разъяснительные и кадровые меры.